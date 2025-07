Eintracht: Zwei weitere Smolcic-Bewerber

Zwei Vereine aus der polnischen Ekstraklasa strecken die Fühler nach Hrvoje Smolcic aus. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat Widzew Lodz bereits ein Angebot eingereicht, Interesse habe zudem Rakow Czestochowa. Ein Thema ist Smolcic auch beim türkischen Süper Lig-Aufsteiger Kocaelispor.

Eintracht Frankfurt würde dem 24-jährigen Innenverteidiger bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen. In der vergangenen Saison war Smolcic an den LASK verliehen, für die Österreicher bestritt der Linksfuß 33 Partien. Sein Vertrag in Frankfurt läuft bis 2027.