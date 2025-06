Frankfurt: Hat Smolcic einen neuen Klub gefunden?

Eintracht Frankfurt kommt einer Lösung in der Personalie Hrvoje Smolcic ein Stück näher. Wie der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, ist Süper Lig-Aufsteiger Kocaelispor an einer Leihe des kroatischen Innenverteidigers interessiert. Der 24-Jährige, der bei den Hessen noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, war bereits in der vergangenen Saison an den Linzer ASK verliehen.

Smolcic war 2022 von HNK Rijeka zu den Frankfurtern gewechselt und absolvierte insgesamt 32 Spiele für die Hessen. Für den LASK stand er in der Saison 24/25 insgesamt 33 Mal auf dem Platz. Kocaelispor konnte den Meisterschaftstitel in der zweiten türkischen Liga erringen und will sich nun für die anstehende Süper Lig-Saison verstärken.