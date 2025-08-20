Menü Suche
Herthas Rekordspieler: Bayern & BVB jagten Eichhorn

von Luca Hansen - Quelle: Sport Bild
Kennet Eichhorn trabt über den Platz @Maxppp

Zahlreiche Spitzenteams zeigten zuletzt Interesse an Kennet Eichhorn von Hertha BSC. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, stand das Toptalent nicht nur bei Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen auf dem Wunschzettel, sondern auch beim FC Bayern München, Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Für einen Transfer rief die Alte Dame bis zu zehn Millionen Euro auf.

Im Juni entschloss sich der Mittelfeldspieler schließlich zu einem Verbleib und unterschrieb seinen ersten Profivertrag, der ihm rund 800.000 Euro pro Jahr einbringt. Am 2. Spieltag der diesjährigen Saison avancierte er beim 0:0 gegen den Karlsruher SC mit 16 Jahren und 14 Tagen zum jüngsten Zweitliga-Spieler aller Zeiten.

