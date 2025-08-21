Neuer Klub steht fest: Siebert erhält die Freigabe

Jamil Siebert wird Fortuna Düsseldorf aller Voraussicht nach noch in diesem Transferfenster verlassen. Wie der Zweitligist offiziell vermeldet, hat man dem 23-Jährigen die Erlaubnis erteilt, ins Ausland zu reisen, um dort Gespräche mit einem anderen Verein zu führen. An die Düsseldorfer ist der deutsche U21-Nationalspieler vertraglich noch bis 2027 gebunden.

Update (12:05 Uhr): Laut dem ‚kicker‘ verschlägt es Siebert zur US Lecce.

Zuletzt wurde Siebert auch mit dem FC Bologna, FC Turin und Aufsteiger Pisa SC in Verbindung gebracht. Dieser Transfer scheiterte jedoch an der geforderten Ablösesumme der Rheinländer. Auch auf der Insel bekundeten drei Zweitligaklubs Interesse am Innenverteidiger: die Queens Park Rangers, Stoke City und der FC Watford.