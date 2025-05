Fortuna: Drei Klubs baggern an Siebert

Jamil Siebert könnte bei Fortuna Düsseldorf im Sommer seine Koffer packen und in Richtung England weiterziehen. Laut ‚Sportitalia‘ bekunden mit den Queens Park Rangers, Stoke City und dem von der italienischen Eigentümerfamilie Pozzo geführten FC Watford gleich drei Vereine aus der Championship Interesse am Innenverteidiger. Siebert verfügt bei den Düsseldorfern über einen noch bis 2027 gültigen Vertrag. Zuletzt ließ der 23-Jährige seine Zukunft am Rhein offen.

Triebfeder für den vorzeitigen Abschied ist möglicherweise die Tatsache, dass Fortuna den Aufstieg aller Voraussicht nach verpasst. Als Tabellenfünfer hat das Team von Trainer Daniel Thioune nur noch geringe Chancen auf Relegationsplatz drei. Dank einer Ausstiegsklausel ist Siebert für rund fünf Millionen Euro zu haben. Neben den drei frischen Optionen in England ist der Rechtsfuß auch in Italien begehrt. Vor einigen Wochen machten Gerüchte um ein Interesse des FC Bologna und des FC Turin die Runde.