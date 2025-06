Medizincheck noch heute: Alles klar bei Gittens

Die letzten Hürden für einen Abschied von Jamie Gittens von Borussia Dortmund in Richtung des FC Chelsea sind ausgeräumt. Wie ‚RMC‘-Reporter Fabrice Hawkins berichtet, besteht zwischen beiden Verein mittlerweile komplette Einigung über den Transfer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine konkrete Summe nennt Hawkins nicht, doch zuletzt deutete alles darauf hin, dass die Blues die Dortmunder Forderung von insgesamt 65 Millionen Euro Ablöse erfüllen werden. Schließlich habe der BVB das Angebot der Londoner akzeptiert. Demnach wird Gittens bei Chelsea einen bis 2032 gültigen Siebenjahresvertrag unterschreiben.

Die Unterschrift könnte sogar in den kommenden Stunden noch erfolgen. Denn wie Fabrizio Romano darüber hinaus berichtet, soll der Medizincheck des 20-Jährigen noch am heutigen Samstag stattfinden. Derzeit halten sich beide Vereine in den USA zur Klub-WM auf. Entsprechend könnte der Deal nach deutscher Zeit heute Nacht über die Bühne gehen und die Saga um den Flügelspieler ihr Ende finden.