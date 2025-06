Woltemade-Einigung: Bayern äußert sich

Am Rande des finalen Basketball-Spiels zwischen dem FC Bayern und ratiopharm Ulm hat sich der Präsident des FC Bayern, Herbert Hainer, zur Causa Nick Woltemade geäußert. Berichten zufolge soll sich der Angreifer des VfB Stuttgart bereits mit den Münchnern über einen Wechsel noch in diesem Sommer einig sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er spielt eine sehr, sehr gute Saison. Aber ob der mal für Bayern spielt, das steht in den Sternen“, zeigte sich Hainer zurückhaltend. Er könne zu den Berichten „nichts sagen“, so der Präsident, der dann – ähnlich wie wenige Tage zuvor Sportdirektor Christoph Freund – ins Schwärmen gerät. „Ich kann nur sagen, dass sich der Nick Woltemade gut entwickelt hat beim VfB und wir als Deutschland-Fans happy sind, dass er in der U21 spielt und so viele Tore macht.“

Die Schwaben haben dem Überflieger der vergangenen Wochen erst am gestrigen Donnerstag ein Preisschild in Höhe von 60 Millionen Euro verhängt. Zuvor hatte der VfB noch klargestellt, dass Woltemade auch in der kommenden Spielzeit in Stuttgart spielen wird.