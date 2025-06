Paukenschlag: Bayern mit Woltemade einig

Nick Woltemade ist seit Wochen in aller Munde. Mit einer starken Saison beim VfB Stuttgart feierte der Angreifer den Titelgewinn im DFB-Pokal. Dieser Tage brilliert der 23-Jährige bei der U21-Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft. Im Anschluss könnte für den Senkrechtstarter der große Schritt zum FC Bayern folgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich die Münchner mit Woltemade mündlich auf einen Transfer noch in diesem Sommer geeinigt. Demnach will der Offensivspieler so schnell wie möglich zum deutschen Rekordmeister wechseln. Der Vertrag soll bis 2030 laufen, die Gehaltskonditionen wurden in den vergangenen Tagen bereits vereinbart. Der Aufsichtsrat der Bayern hat der Verpflichtung des DFB-Nationalspielers bereits zugestimmt.

Nun muss der FCB noch den VfB von einem Verkauf seines Juwels überzeugen. Verhandlungen zwischen den Klubs haben laut ‚Sky‘ noch nicht stattgefunden. Grundsätzlich sind die Schwaben für einen harten Poker gerüstet. Der bis 2028 gültige Vertrag von Woltemade enthält keine Ausstiegsklausel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem erhöhte Stuttgart gerade erst das Preisschild für den Angreifer von 40 auf 60 Millionen Euro. Da der VfB Woltemade unbedingt noch halten will, ist nicht ausgeschlossen, dass die jüngst veranschlagten 60 Millionen Euro noch einmal angepasst werden. Bayern scheint jedoch entschlossen, nach dem verpassten Transfer von Florian Wirtz das nächste potenzielle Aushängeschild des deutschen Fußballs unter Vertrag zu nehmen.