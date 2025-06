Moukoko besteht Medizincheck

Youssoufa Moukokos Wechsel zum FC Kopenhagen steht nichts mehr im Weg. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der 20-Jährige seinen Medizincheck erfolgreich absolviert. Fünf Millionen Euro überweist der dänische Meister an Borussia Dortmund.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Kopenhagen unterschreibt der junge Stürmer einen langfristigen Vertrag bis 2030. Zudem nimmt Moukoko massive Gehaltseinbußen in Kauf, um seiner Karriere in einem ruhigeren Umfeld neuen Schwung zu verleihen.