Massiver Gehaltsverzicht: Neue Details zum Moukoko-Transfer

Der Wechsel von Youssoufa Moukoko zum FC Kopenhagen nimmt immer konkretere Züge an. Dass der Angreifer sein Potenzial weder in Dortmund noch beim OGC Nizza vollends ausschöpfen konnte, macht sich offenbar auch bei seinem nächsten Vertrag bemerkbar. Um seine Karriere bei den Dänen wieder in die richtige Bahn zu bewegen, nimmt der 20-Jährige wohl eine krasse Kürzung der Bezüge in Kauf.

Laut ‚Bold‘ erhält Moukoko in Kopenhagen einen Fünfjahresvertrag, der mit einem Grundgehalt von umgerechnet knapp einer Million Euro vergütet wird. Über leistungsbezogene Boni kann der Torjäger seinen Jahresverdienst auf 1,75 Millionen Euro steigern. Zum Vergleich: Dem Vernehmen nach verdient Moukoko bei Borussia Dortmund 8,5 Millionen Euro pro Spielzeit.

Die Zusage für den Wechsel – einhergehend mit der deutlichen Anpassung seiner Bezüge – hat Moukoko längst gegeben. Laut Fabrizio Romano soll der Medizincheck am morgigen Freitag stattfinden. Während ‚Sky‘ von einer Ablöse über fünf Millionen Euro plus zwei weiterer Millionen als Bonuszahlungen berichtete, nennt die dänische Tageszeitung 4,5 Millionen Euro Ablöse und eine Million Euro, die über Boni hinzukommen könnten.