Gladbacher Sorgen um Diks

Borussia Mönchengladbach muss womöglich vorerst auf Sommerneuzugang Kevin Diks verzichten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, besteht beim 28-jährigen Rechtsverteidiger der Verdacht auf eine Fußverletzung. Diks, der ablösefrei vom FC Kopenhagen an den Niederrhein gewechselt war, fehlte am heutigen Sonntag bei der Trainingseinheit und muss sich einer MRT-Untersuchung unterziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Samstag war Diks im Training mit Ko Itakura (28) zusammengeprallt. Zwar konnte er nach kurzer Pause weitermachen, meldete jedoch in der Nacht starke Schmerzen. Die Gladbacher hoffen nun, dass es sich nicht um eine schwerwiegende Verletzung handelt und der Indonesier bald wieder in die Vorbereitung einsteigen kann.

Update (17:45 Uhr): Leichte Entwarnung bei Diks. Der Abwehrspieler hat sich lediglich eine Fußprellung und keine strukturelle Verletzung zugezogen. Das hat eine MRT-Untersuchung ergeben.