Konkurrenz steigt aus: Nächster Star für Liverpool?

Arne Slot dürfte als Trainer des FC Liverpool diesen Transfersommer auf Wolke sieben schweben. Als der Niederländer vergangenes Jahr das scheinbar übergroße Erbe von Klublegende Jürgen Klopp antrat, war Flügelspieler Federico Chiesa (27), der den Kader in der Breite verstärken sollte, am Ende das einzig neue Gesicht im Kader der Reds.

Die laufende Transferperiode mit Ausgaben von rund 200 Millionen Euro dürfte Slot daher wie ein wahr gewordener Traum vorkommen. Florian Wirtz (22) als neuer Spielmacher, Jeremie Frimpong (24) und Milos Kerkez (21) als perfekte Flügelzange für die Außenverteidigung. Dazu noch Hugo Ekitiké (23) als neue Sturmspitze.

Das fehlende Puzzleteil

Ergänzen möchte Liverpool die aktuelle Liste der Neuzugänge noch unter anderem um einen Abwehrspieler fürs Zentrum. Hier befinden sich die Reds einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge in der Pole Position um Marc Guéhi. Der Abwehrchef von Crystal Palace ist in seinem letzten Vertragsjahr bei Crystal Palace und steht bereits seit letztem Sommer auf der Liste der Premier League-Spitze.

Doch da dem Bericht zufolge der ebenfalls interessierte FC Chelsea und auch Newcastle United andere Ziele auf dem Transfermarkt verfolgen, seien die Reds mit ihrem Werben um Guéhi inzwischen konkurrenzlos. Ganz so einfach wird die Verpflichtung des 25-Jährigen aber nicht. Im vergangenen Jahr scheiterte Newcastle mit einem Angebot von umgerechnet rund 80 Millionen Euro. Diesen Sommer wird der englische Nationalspieler trotz seiner Vertragslage nicht viel billiger.

Für das Team von Trainer Oliver Glasner hat der 1,82 Meter große Rechtsfuß einen zu großen sportlichen Wert. Angesichts der bevorstehenden Europapokal-Saison, Stand jetzt die Conference League, wollen die Londoner ihren Abwehrboss an Bord halten. Sollte Guéhi die Eagles diesen Sommer nach insgesamt fünf gemeinsamen Jahren verlassen, bekommt Slot den nächsten absoluten Hochkaräter für sein Team.