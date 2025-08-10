Klarer Fingerzeig: Köln-Flirt nicht im Kader

Der 1. FC Köln ist weiter stark an den Diensten von Rav van den Berg interessiert. Laut dem ‚Northern Echo‘ dürfen sich die Domstädter offenbar weiter Hoffnungen auf einen Wechsel des 21-Jährigen an den Rhein machen. Der Innenverteidiger fehlte am Samstag zum Ligaauftakt im Kader des FC Middlesbrough im Spiel gegen Swansea City (1:0). Nach dem Spiel stellte Boro-Trainer Rob Edwards gegenüber der Lokalzeitung klar, dass die Abwanderungsgedanken des Abwehrspielers dabei eine große Rolle gespielt hatten: „Die Situation ist immer noch aktuell, deshalb ist es für mich schwierig, darüber zu sprechen. Es hat sich für mich nicht richtig angefühlt, ihn heute dabei zu haben. Solange die Situation nicht geklärt ist, war das für mich heute die richtige Entscheidung“

Köln ist mit einer ersten Offerte in Höhe von bis zu sieben Millionen Euro bereits abgeblitzt. Bislang sei kein weiteres Angebot eingereicht worden. Van den Berg bleibt jedoch weiter ganz oben auf der Wunschliste des FC. Die Konkurrenz ist jedoch groß: Neben Feyenoord Rotterdam und Crystal Palace hat nun auch Besiktas sein Auge auf den Niederländer geworfen.