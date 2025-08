Kölner Transferliste: Kwasniok will noch drei Neue

Fünf Testspiele absolvierte der 1. FC Köln bereits in der Vorbereitung, dreimal erzielte das Team von Lukas Kwasniok sieben Treffer. Die Offensive präsentiert sich torhungrig, zur Wahrheit gehört aber auch, dass es hinten zu oft klingelt.

Das sieht auch Trainer Lukas Kwasniok so. „Es ist ja kein Geheimnis, dass wir da Bedarf haben. Jetzt gucken wir mal, was noch passiert. Und natürlich wäre es schön, wenn es nicht erst am 30. August passiert“, formuliert der Trainer gegenüber der ‚Bild‘ eine klare Forderung an seinen Sportchef Thomas Kessler, weiß aber auch: „Der Fußball ist schon auch ein Geschäft und am Ende gehören drei Parteien dazu. Das ist nicht immer ganz so simpel.“

Ragnar Ache (26), Marius Bülter (32) und Jakub Kaminski (23) verstärken die Offensive; Isak Johannesson (22) und Tom Krauß (24) das Mittelfeld. Hinzukommen Ron-Robert Zieler (36) fürs Tor sowie mit Sebastian Sebulonsen (25) ein offensivfreudiger Rechtsverteidiger.

Drei Transfers in Arbeit?

Wie die Boulevardzeitung weiter ausführt, könnten nun drei weitere Transfers für die Verteidigung folgen. Demnach werde nach zwei Innenverteidigern und einem Linksverteidiger gefahndet. Die Topkandidaten für links hinten sind Derrick Köhn (26/Galatasaray) und Kristoffer Lund (23/Palermo).

Während Lund laut einem Bericht von ‚Sky‘ bereits am morgigen Dienstag zum Medizincheck erscheinen wird, muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass ein Wechsel des US-Nationalspielers gleichzeitig eine Entschiedung gegen Köhn sein muss. Der Linksfuß könnte zusätzlich verpflichtet werden.

Für die Abwehrzentrale haben die Geißböcke ein Auge auf Rav van den Berg vom FC Middlesbrough geworfen und laut dem Bezahlsender ein Angebot in Höhe von bis zu sieben Millionen Euro unterbreitet.

Der Niederländer und Bruder des ehemaligen Schalke- und Liverpool-Verteidigers Sepp ist demzufolge die absolute Wunschbesetzung der Kölner. Auch Feyenoord Rotterdam und Crystal Palace sind sehr an dem 21-Jährigen interessiert. „Ich bleibe geduldig und wir können uns mit oder ohne weitere Neuzugänge auf den ersten Spieltag freuen“, beschwichtigt Kwasniok.