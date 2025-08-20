Menü Suche
Blick auf Timber: Nächster BVB-Transfer in der Pipeline?

Bei Borussia Dortmund könnten bis zum 1. September noch einige neue Stars ankommen. Ein Kandidat für das zentrale Mittelfeld spielt bei Feyenoord Rotterdam und heißt Quinten Timber.

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Quinten Timber im Einsatz für Feyenoord @Maxppp

Die Akte von Carney Chukwuemeka (21) haben die Verantwortlichen von Borussia Dortmund zwar noch nicht geschlossen, neben dem Achter vom FC Chelsea stehen bei den BVB-Bossen aber wohl noch weitere Profis als Alternativen auf dem Zettel.

Unter anderem gehört Quinten Timber von Feyenoord Rotterdam zum Kandidatenkreis der potenziellen Verstärkungen, berichtet ‚Sky‘. Der 24-jährige Niederländer steht nur noch bis 2026 beim Klub aus der Eredivisie unter Vertrag, könnte dadurch unter Umständen sogar zum Schnäppchen werden.

Problematisch dabei: Auch West Ham United hat ein Auge auf den fünfmaligen Nationalspieler geworfen. In der vergangenen Saison führte Timber Feyenoord als Kapitän aufs Feld, bis ihn ein Außenbandriss im Knie lange außer Gefecht setzte. Zur neuen Saison kehrte Timber aber wieder im Vollebesitz seiner Kräfte zurück in Feyenoords Startelf.

