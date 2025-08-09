Traumpreis: Liverpool verkauft Núñez

Darwin Núñez als Flop für den FC Liverpool zu bezeichnen, ist durchaus legitim. Vor drei Jahren war der 26-Jährige für stolze 85 Millionen Euro an die Anfield Road gewechselt, konnte den Preis aber nie rechtfertigen. Jetzt kommt Liverpool noch mit einem blauen Auge davon.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn Al Hilal ist den Forderungen des englischen Meisters nachgekommen und hat die Verpflichtung des Uruguayers offiziell gemacht. Dem Vernehmen nach zahlt das Team aus Saudi-Arabien 53 Millionen Euro, weitere Boni können hinzukommen.

Für Núñez bedeutet der Deal eine saftige Finanzspritze. Der Angreifer soll mit seinem Dreijahresvertrag bis zu 21,5 Millionen Euro pro Saison kassieren. Viel Geld für den Offensivspieler, der in der vergangenen Saison in 47 Pflichtspielen magere sieben Treffer erzielen konnte. Bei Al Hilal erwarten sie mit Sicherheit eine andere Ausbeute.