Van den Bosch weiter Thema in Gladbach

Das Interesse von Borussia Mönchengladbach an Zeno van den Bosch ist seit Winter offenbar nicht abgekühlt. Laut Sacha Tavolieri wird der Innenverteidiger seit längerem beobachtet und es gab auch Gespräche zwischen den Beteiligten, allerdings gibt es derzeit noch keine Einigung bezüglich eines Wechsels.

Gladbach ist derweil nicht der einzige Verein, der Interesse am belgischen Innenverteidiger von Royal Antwerpen zeigt. Der 22-Jährige steht dem Vernehmen nach auch bei Vereinen aus England und Benfica auf dem Zettel. Möglicherweise wird die Spur zu Van den Bosch noch heißer, wenn der Wechsel von Ko Itakura (28) zu Ajax Amsterdam über die Bühne ist.