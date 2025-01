Bundesliga-Dreikampf um belgisches Abwehrjuwel Van Den Bosch

Das Winter-Transferfenster hat noch bis Anfang Februar geöffnet, doch einige Vereinsmanager schauen schon mit einem Auge auf den Sommer. So auch Roland Virkus, Geschäftsführer Sport bei Borussia Mönchengladbach. Mit Nico Elvedi (28) und Ko Itakura (27) könnten zwei wichtige Abwehrspieler den Verein verlassen. Für dieses Worst-Case-Szenario will sich der Bundesligist wappnen.

Die Gladbacher zeigen seit längerem großes Interesse an Zeno Van Den Bosch (21) von Royal Antwerpen, berichtet die ‚Gazet van Antwerpen‘. Der junge Belgier ist eines der spannendsten Talente seines Landes und steht gleich bei mehreren Bundesligaklubs hoch im Kurs. Ein Transfer zeichnet sich für den Sommer ab, da der Youngster die Saison bei seinem derzeitigen Arbeitgeber beenden will.

Die Borussia war im vergangenen Sommer nah dran, Van Den Bosch zu verpflichten, konnte den Transfer jedoch am Deadline Day nicht finalisieren, so die belgische Tageszeitung. Das Interesse blieb bestehen und der belgische U21-Nationalspieler wird weiterhin intensiv beobachtet.

Auch der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg sollen am Abwehrtalent Interesse zeigen. Van Den Bosch steht noch bis 2026 in Antwerpen unter Vertrag. Unter Trainer Jonas De Roeck ist er gesetzt, in der laufenden Spielzeit stand der 1,91 Meter große Rechtsfuß in sämtlichen 20 Saisonspielen über die volle Distanz auf dem Platz und verpasste somit keine Minute.