Gladbach will neuen Rechtsverteidiger

Borussia Mönchengladbach will die Einnahmen des bevorstehenden Transfers von Ko Itakura (28) zu Ajax Amsterdam direkt reinvestieren. „Wir diskutieren, ob wir in der Abwehr noch nachlegen, halten die Augen offen und können jederzeit reagieren, wenn eine Tür aufgeht“, betont Geschäftsführer Sport Roland Virkus gegenüber der ‚Bild‘. Dem Boulevardblatt zufolge sucht der Bundesligist nach einem neuen Rechtsverteidiger, Neuzugang Kevin Diks (28) soll für Itakura in das Abwehrzentrum rücken.

Vor Wochen bekundeten die Fohlen Interesse an Omar Traoré (27) vom 1. FC Heidenheim, andere Optionen sind bisher nicht durchgesickert. Für Itakura fließen zwölf Millionen Euro inklusive Boni an den Niederrhein, Virkus darf sich also über großen Handlungsspielraum freuen.