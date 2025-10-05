Menü Suche
Tabakovic: „Wir waren alle überrascht“

von Aaron Schlütter - Quelle: Sport1
Haris Tabakovic muss durchatmen @Maxppp

Laut Sommerneuzugang Haris Tabakovic waren die Profis von Borussia Mönchengladbach nicht auf den Rücktritt von Sportvorstand Roland Virkus vorbereitet. „Wir waren alle überrascht. Aber natürlich akzeptieren und respektieren wir seine Entscheidung. Ich wünsche ihm alles Gute“, erklärt der 31-jährige Stürmer im Interview mit ‚Sport1‘.

Seinem neuen Trainer Eugen Polanski stärkt der Bosnier den Rücken: „Er hat uns in einer schwierigen Situation übernommen und sprüht vor Leidenschaft, Freude und hat eine klare Idee. Gegen Leverkusen ist der Matchplan auch gut aufgegangen. Der Punkt hat uns enorm gutgetan. Gerade deshalb waren das Spiel und die Leistung gegen Frankfurt für ihn und für uns alle ein Schock.“ Von seiner Mannschaft fordert er: „Wir Spieler müssen jetzt Verantwortung übernehmen und auf dem Platz vorangehen.“ Nach Startschwierigkeiten traf der Stürmer in den vergangenen zwei Partien jeweils einmal und fühlt sich inzwischen „wahnsinnig wohl“ in Gladbach.

