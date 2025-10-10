Bochum verlängert mit Toptalent Meyer

Der VfL Bochum geht mit Tom Meyer in die Zukunft. Der Zweitligist hat den 17-jährigen Mittelfeldakteur mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, der sich an dessen 18. Geburtstag im Dezember automatisch in einen Profivertrag umwandelt.

Meyer läuft in dieser Saison für die U19 auf, sammelte im Training und in Testspielen aber auch schon erste Erfahrungen im Profiteam. Pablo Thiam, Direktor des VfL-Talentwerks, schwärmt: „Der Weg von Tom Meyer ist einmal mehr beispielhaft für Möglichkeiten, die der VfL Bochum seinen Nachwuchsspielern bietet. Tom hat sich seinen ersten Profivertrag hart erarbeitet. Seine Leistungen im Jugendbereich sind bemerkenswert, aber er befindet sich natürlich auch noch in der Entwicklung hin zum Profi.“