Magdeburg setzt weiter auf Fiedler

Markus Fiedler bleibt vorerst Cheftrainer beim Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg. Auf einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag bestätigte Geschäftsführer Sport Otmar Schork: „Es wurde viel spekuliert. Wir wissen, dass die Mechanismen so sind und die Trainer schnell in die Kritik kommen. Wir sind uns einig geworden, dass wir keinen Schnellschuss machen wollen. Unsere Aufarbeitung passiert mit dem Trainer und der Mannschaft.“

Am vergangenen Sonntag hatte der FCM vor eigenem Publikum eine herbe 0:4-Klatsche gegen die SV Elversberg einstecken müssen. In der Folge wurde über einen Trainerwechsel spekuliert. Nun ist klar, dass Fiedler auch nach der Länderspielpause gegen den SV Darmstadt 98 am 19. Oktober (13:30 Uhr) an der Seitenlinie stehen darf. Erst im Sommer war der 39-Jährige als Nachfolger von Erfolgscoach Christian Titz eingestellt worden.