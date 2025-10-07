Beklaut: Depay steckt fest

Memphis Depay reist mit Verspätung zu den Länderspielen mit der niederländischen Nationalmannschaft. Dem 31-Jährigen wurde vor seiner Abreise nach Amsterdam am Flughafen von São Paulo der Reisepass gestohlen, berichtet die ‚Bild‘. „Der nächste Schritt ist, ein Notfallreisedokument zu bekommen und einen Tag später zu fliegen“, sagt Nationaltrainer Ronald Koeman.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Koeman ist Depay keine Option für die Startelf gegen Malta am Donnerstag (20:45 Uhr), im zweiten Spiel gegen Finnland (12. Oktober) könnte der Stürmer von Corinthians aber wieder von Beginn an auflaufen. Mit 52 Treffern in 104 Spielen ist der Rechtsfuß Rekord-Torschütze der Elftal.