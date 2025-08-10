Menü Suche
Ajax gibt Torjäger Akpom ab

von Dominik Schneider
Chuba Akpom macht Zeichen @Maxppp

Ab sofort wird Chuba Akpom nicht mehr für Ajax Amsterdam auf Torejagd gehen. Wie Ipswich Town mitteilt, wechselt der 29-jährige Mittelstürmer vom Eredivisie-Topklub in die englische Championship. Der Zweitligist leiht Akpom zunächst aus, kann den Deal aber per Kaufoption zum festen Transfer umwandeln.

Ipswich Town
We're delighted to confirm the loan signing of forward Chuba Akpom. 👊

Chuba joins from Dutch side Ajax and becomes the sixth new arrival of the summer.
Sollte Ipswich den Wiederaufstieg in die Premier League schaffen, greift dem Vernehmen nach eine Kaufpflicht in Höhe von umgerechnet acht Millionen Euro. Für Ajax lief Akpom in 68 Pflichtspielen auf, dabei erzielte der gebürtige Londoner 23 Tore.

