Ajax gibt Torjäger Akpom ab

Ab sofort wird Chuba Akpom nicht mehr für Ajax Amsterdam auf Torejagd gehen. Wie Ipswich Town mitteilt, wechselt der 29-jährige Mittelstürmer vom Eredivisie-Topklub in die englische Championship. Der Zweitligist leiht Akpom zunächst aus, kann den Deal aber per Kaufoption zum festen Transfer umwandeln.

Sollte Ipswich den Wiederaufstieg in die Premier League schaffen, greift dem Vernehmen nach eine Kaufpflicht in Höhe von umgerechnet acht Millionen Euro. Für Ajax lief Akpom in 68 Pflichtspielen auf, dabei erzielte der gebürtige Londoner 23 Tore.