Offiziell Bundesliga

Gladbach verkauft Itakura

Dass Ko Itakura Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer verlassen würde, war absehbar. Nun ist sein Wechsel offiziell.

von Dominik Sandler - Quelle: ajax.nl
1 min.
Beim Trainingsstart: Ko Itakura @Maxppp

Vor drei Jahren wechselte Ko Itakura von Manchester City zu Borussia Mönchengladbach, nachdem er zuvor bei seiner Leihe zum FC Schalke überzeugt hatte. In diesen drei Jahren war der Japaner eine feste Größe bei den Fohlen und zieht jetzt weiter zu Ajax Amsterdam in die Niederlande.

Dort unterschreibt der 28-Jährige einen Vertrag bis 2029 mit Option auf ein weiteres Jahr. Dem Vernehmen nach fließen 10,5 Millionen Euro nach Gladbach, 1,5 Millionen können an Boni hinzukommen.

AFC Ajax
Welcome to Amsterdam, Ko Itakura! 🇯🇵
板倉滉さん、アムステルダムへようこそ！
In Amsterdam wird der Innenverteidiger künftig Champions League spielen. Für Itakura bedeutet der Wechsel in die Eredivisie eine Rückkehr. Zwischen 2019 und 2021 lief er eineinhalb Jahre für den FC Groningen auf. Bis zuletzt war auch Eintracht Frankfurt am japanischen Nationalspieler interessiert, geht aber leer aus.

Alex Kroes, Technischer Direktor bei Ajax, erklärt: „Wir haben lange und intensiv an diesem Transfer gearbeitet. Er ist der erste japanische Spieler in der Geschichte unseres Vereins, was ein besonderer Meilenstein ist. Ko bringt die Erfahrung und Stabilität mit, die wir in unserer Abwehr brauchen. Er ist stark im Zweikampf, sicher am Ball und taktisch intelligent. Mit seiner Mentalität und Führungsqualitäten kann er auch eine wichtige Rolle bei der Führung der Mannschaft spielen.“

