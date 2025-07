Rekordverkauf: Rennen um Froholdt entschieden

Der FC Porto hat das Rennen um Victor Froholdt für sich entschieden. Nach FT-Informationen haben sich die Dragões mit dem FC Kopenhagen auf einen Wechsel in Höhe von rund 22 Millionen Euro geeinigt. Dadurch avanciert der zentrale Mittelfeldspieler zum Rekordverkauf des dänischen Hauptstadtklubs.

Unter der Anzeige geht's weiter

An Froholdt zeigte in den vergangenen Wochen auch Eintracht Frankfurt größeres Interesse. Die Hessen hatten sich mit dem 19-Jährigen bereits mündlich auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt, nahmen aufgrund der hohen Ablöse jedoch Abstand von einer Verpflichtung. Die Eintracht wäre bereit gewesen, 15 bis 16 Millionen Euro plus Boni für den dänischen Youngster auf den Tisch zu legen.