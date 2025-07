HSV: Vierkampf um Poreba

Lukasz Poreba könnte nach dem Aufstieg mit dem Hamburger SV künftig weiterhin in der zweiten Liga auflaufen. Laut dem polnischen ‚goal.pl‘ bekunden mit Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig gleich vier Zweitligisten konkretes Interesse an dem Mittelfeldspieler. Im Raum steht eine Leihe. Porebas Vertrag läuft noch bis 2027.

Im vergangenen Sommer hatten die Hamburger den in der Zentrale vielseitig einsetzbaren Rechtsfuß für 750.000 Euro vom französischen Klub RC Lens festverpflichtet. Im Anschluss fand der HSV jedoch kaum Verwendung für den 25-Jährigen, der in der abgelaufenen Saison lediglich fünfmal in der Startelf stand. Aufgrund der ausbleibenden Spielzeit kokettierte Poreba schon im Winter mit einem Wechsel.