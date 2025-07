Ablöse steht: Itten im Anflug auf Düsseldorf

Cedric Itten (28) könnte beim morgigen Testspiel (14 Uhr) von Fortuna Düsseldorf gegen Alemannia Aachen schon mit dabei sein. Das berichtet die ‚Rheinische Post‘. Mit dem BSC Young Boys habe man sich nach zähen Verhandlungen auf eine Ablöse verständigt.

Nach Informationen der Regionalzeitung fließen 1,3 Millionen Euro vom Zweitligisten in die Schweiz. Falls der Fortuna der Aufstieg in die Bundesliga gelingt, wären weitere 200.000 Euro als Bonuszahlung fällig. In Düsseldorf freut man sich auf die gewünschte Verstärkung fürs Sturmzentrum.