David Luiz vor Europa-Rückkehr

Mit 38 Jahren steht David Luiz vor dem Comeback in Europa. Wie ‚ESPN‘ berichtet, hat der Brasilianer seinen Vertrag bei Fortaleza nach nur einem halben Jahr wieder aufgelöst und wird sich in Kürze dem Pafos FC aus Zypern anschließen. Dem Bericht zufolge unterschreibt er einen Vertrag bis 2028.

Auf Zypern hat Luiz sogar die Chance, noch einmal in der Champions League zu spielen. Pafos kämpft in der Qualifikation um die Teilnahme und trifft am Dienstag in Polen auf Dinamo Kiew. Bis dahin könnte Luiz dem Team schon angehören. Am Sonntag wird der Champions League-Sieger von 2012 (mit dem FC Chelsea) auf Zypern erwartet.