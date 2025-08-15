Freund äußert sich zu weiteren Bayern-Transfers

Der FC Bayern könnte in diesem Sommer noch weitere Transfers tätigen. Auf der Pressekonferenz vor dem Supercup am Samstag (20:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart sagte Sportdirektor Christoph Freund: „Wir halten die Augen offen, würden nichts ausschließen. Wir sind mit dem Kader, mit der Qualität, aber auch sehr gut aufgestellt. Wir wissen, dass wir von der Anzahl her einen guten Kader brauchen. Es gilt, einen guten Mix zu finden.“

In Leroy Sané (29/Galatasaray), Mathys Tel (20/Tottenham Hotspur), Thomas Müller (35/Vancouver Whitecaps) und Kingsley Coman (29/Al Nassr) haben die Bayern in diesem Sommer zahlreiche durchaus entscheidende Offensivakteure verloren, mit Luis Díaz (28/FC Liverpool) aber nur einen neuen Angreifer verpflichtet. Noch ist der Transfermarkt etwas mehr als zwei Wochen geöffnet, um nachzulegen.