Wechselwunsch: Wissa droht mit Streik

Nach den schmerzhaften Abgängen von Toptorschütze Bryan Mbeumo (25/Manchester United), Kapitän Christian Norgaard (31/FC Arsenal), Torhüter Mark Flekken (32/Bayer Leverkusen) und Cheftrainer Thomas Frank (Tottenham Hotspur) versucht der FC Brentford, Mittelstürmer Yoane Wissa an Bord zu halten. Doch der 28-Jährige hat andere Pläne und droht laut der ‚BBC‘ nun mit Streik. Das Ziel des Rechtsfußes ist ein Wechsel zu Newcastle United mit der Möglichkeit, endlich in der Champions League zu spielen. Anfang dieser Woche soll Wissa das Trainingslager in Portugal verlassen haben, um mit Bees-Sportdirektor Phil Giles über seinen Abgang zu sprechen.

Ein erstes Angebot der Magpies habe Brentford bereits abgelehnt. Der Kongolese soll darüber sehr verärgert sein, weil er glaube, dass Brentford sich nicht an eine Vereinbarung hält, laut der er den Klub in diesem Sommer verlassen darf. Der ‚BBC‘ zufolge laufen derzeit Gespräche zwischen Newcastle und dem FC Brentford, ein Transfer sei weiterhin möglich. Nach Mbeumo (20 Tore), der für 75 Millionen Euro zu Manchester United wechselte, war Wissa mit 19 Treffern in der vergangenen Saison der zweitbeste Torschütze der Bees.