Menü Suche
Kommentar 42
Premier League

Liverpool-Transfer: Isak geht drastischen Schritt

Zwischen Alexander Isak und Newcastle United brodelt es weiter gewaltig. Nun droht der Mittelstürmer mit einer drastischen Maßnahme.

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic
1 min.
Alexander Isak ganz cool unterwegs @Maxppp

Der Konflikt zwischen Alexander Isak und Newcastle United droht weiter zu eskalieren. Der Mittelstürmer hat mit den Magpies abgeschlossen und drängt auf einen Wechsel zum FC Liverpool. Doch die Vereinsbosse haben dem 25-Jährigen ein Wechselverbot erteilt, was beim Ex-Dortmunder heftigen Unmut auslöst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Isak erwägt nun einen drastischen Schritt. Laut ‚The Athletic‘ beharrt der Torjäger darauf, nie wieder für Newcastle aufzulaufen. Selbst wenn der Champions League-Vertreter weiter den Riegel vor einen Verkauf schieben und das Transferfenster ohne seinen Wechsel schließen sollte, sieht Isak dem Bericht zufolge sein Kapitel in Newcastle als beendet an. Der schwedische Torjäger habe keinerlei Absichten, sich wieder in die Mannschaft zu integrieren.

Schon zuletzt bewies der 52-fache Nationalspieler, dass er für einen Streik bereit ist. Bei der Asienreise des Klubs war der 1,92 Meter große Rechtsfuß nicht dabei und hielt sich stattdessen provokanterweise bei seinem Ex-Verein Real Sociedad zum individuellen Training auf. Isaks Arbeitspapier in Newcastle ist allerdings bis 2028 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Newcastle hatte ein Liverpooler Angebot über 138 Millionen Euro Anfang August ausgeschlagen und lehnt einen Abgang weiter ab. Trotzdem sondiert der Klub den Markt nach einem möglichen Nachfolger. Zuletzt musste man sich bei Top-Kandidat Benjamin Sesko (22) geschlagen geben, den es stattdessen von RB Leipzig zu Konkurrent Manchester United zog.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (42)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Newcastle
Liverpool
Alexander Isak

Weitere Infos

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle United
Liverpool Logo FC Liverpool
Alexander Isak Alexander Isak
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert