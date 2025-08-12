Liverpool-Transfer: Isak geht drastischen Schritt

Der Konflikt zwischen Alexander Isak und Newcastle United droht weiter zu eskalieren. Der Mittelstürmer hat mit den Magpies abgeschlossen und drängt auf einen Wechsel zum FC Liverpool. Doch die Vereinsbosse haben dem 25-Jährigen ein Wechselverbot erteilt, was beim Ex-Dortmunder heftigen Unmut auslöst.

Isak erwägt nun einen drastischen Schritt. Laut ‚The Athletic‘ beharrt der Torjäger darauf, nie wieder für Newcastle aufzulaufen. Selbst wenn der Champions League-Vertreter weiter den Riegel vor einen Verkauf schieben und das Transferfenster ohne seinen Wechsel schließen sollte, sieht Isak dem Bericht zufolge sein Kapitel in Newcastle als beendet an. Der schwedische Torjäger habe keinerlei Absichten, sich wieder in die Mannschaft zu integrieren.

Schon zuletzt bewies der 52-fache Nationalspieler, dass er für einen Streik bereit ist. Bei der Asienreise des Klubs war der 1,92 Meter große Rechtsfuß nicht dabei und hielt sich stattdessen provokanterweise bei seinem Ex-Verein Real Sociedad zum individuellen Training auf. Isaks Arbeitspapier in Newcastle ist allerdings bis 2028 gültig.

Newcastle hatte ein Liverpooler Angebot über 138 Millionen Euro Anfang August ausgeschlagen und lehnt einen Abgang weiter ab. Trotzdem sondiert der Klub den Markt nach einem möglichen Nachfolger. Zuletzt musste man sich bei Top-Kandidat Benjamin Sesko (22) geschlagen geben, den es stattdessen von RB Leipzig zu Konkurrent Manchester United zog.