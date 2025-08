138 Millionen für Isak reichen nicht

Der FC Liverpool ist mit einer konkreten Offerte für Alexander Isak (25) an Newcastle United herangetreten. ‚The Athletic‘ berichtet von einem Angebot über umgerechnet mehr als 138 Millionen Euro.

Die exorbitante Summe soll den Ligarivalen jedoch nicht zufriedenstellen. Zuletzt hieß es, die Schmerzgrenze der Magpies sei bei 170 Millionen Euro angesiedelt.

In den Verhandlungen könnte den Reds in die Karten spielen, dass Isak selbst auf den Wechsel drängt. Der schwedische Goalgetter hält sich aktuell sogar privat bei Ex-Klub Real Sociedad fit, während sich das Team von Eddie Howe in Südkorea auf die neue Saison vorbereitet.

Bleibt abzuwarten, ob die Premier League-Vertreter noch auf einen Nenner kommen. Auf den Abgang des Top-Torjägers bereitet man sich in Newcastle jedenfalls vor: Benjamin Sesko (22) von RB Salzburg hat sich als Wunschlösung herauskristallisiert, der Slowene wird aber auch von Manchester United umgarnt.