Vlachodimos verlässt Newcastle

Odysseas Vlachodimos versucht sein Glück in Spanien. Für ein Jahr verleiht Newcastle United den Schlussmann samt Kaufoption an den FC Sevilla.

Noch vor einem Jahr hatten die Magpies 23,5 Millionen Euro für Vlachodimos an Nottingham Forest überwiesen. Seitdem stand der 31-jährige Grieche, der vor rund zehn Jahren noch für die deutsche U21-Nationalmannschaft auflief, lediglich 45 Minuten auf dem Platz.