Vlachodimos verlässt Newcastle

von Tobias Feldhoff
Odysseas Vlachodimos gibt Anweisungen @Maxppp

Odysseas Vlachodimos versucht sein Glück in Spanien. Für ein Jahr verleiht Newcastle United den Schlussmann samt Kaufoption an den FC Sevilla.

Sevilla Fútbol Club
𝙏𝙚𝙣𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙪𝙣 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙤 𝙢𝙤𝙫𝙞𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙚𝙣 𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙙𝙖.

🇬🇷💭
Noch vor einem Jahr hatten die Magpies 23,5 Millionen Euro für Vlachodimos an Nottingham Forest überwiesen. Seitdem stand der 31-jährige Grieche, der vor rund zehn Jahren noch für die deutsche U21-Nationalmannschaft auflief, lediglich 45 Minuten auf dem Platz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
