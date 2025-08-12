Menü Suche
Monaco baggert an Trippier

von Dominik Schneider - Quelle: Sky Sports
Kieran Tripper im Trainingsanzug von Newcastle United @Maxppp

Nach der erfolgreichen Verpflichtung von Lukas Hradecky (35) steht der nächste Routinier auf dem Einkaufszettel der AS Monaco. Laut ‚Sky Sports‘ sind die Monegassen an Kieran Trippier von Newcastle United interessiert. Derzeit evaluieren die Monaco-Bosse die Modalitäten eines Transfers des 34-jährigen Außenverteidigers.

Am St. James‘ Park steht Trippier, der vor allem durch seine gefährlichen Flanken und Standards bekannt ist, nur noch bis 2026 unter Vertrag. Die Magpies würden den Nationalspieler gerne im Kader behalten und nur ungern an den Ligue 1-Klub verlieren, so der englische Pay-TV-Sender.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
