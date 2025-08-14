Ligue 1
Großer Transfergewinn: Lille holt Chevalier-Nachfolger
1 min.
@Maxppp
Der OSC Lille hat auf den Abschied von Lucas Chevalier (23) reagiert und einen neuen Schlussmann verpflichtet. Vom türkischen Erstligisten Eyüpspor kommt Berke Özer (25) zu den Doggen und unterschreibt einen bis 2028 datierten Vertrag. Die Ablöse liegt bei kolportierten fünf Millionen Euro.
Unter der Anzeige geht's weiter
LOSC @losclive – 18:35
Le gardien de but Berke Özer (25 ans) est un Dogue ! Le LOSC, le club d’Eyüpspor et le joueur se sont entendus sur un transfert assorti d’un contrat de 4 ans. Le portier international turc (2 sélections) s’est engagé jusqu’en 2029.Bei X ansehen
Le communiqué ➡️
𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒄𝒉𝒆𝒛 𝒕𝒐𝒊 𝑩𝒆𝒓𝒌𝒆 ❤️🤍
Le communiqué ➡️
𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒄𝒉𝒆𝒛 𝒕𝒐𝒊 𝑩𝒆𝒓𝒌𝒆 ❤️🤍
Damit beläuft sich der Reingewinn auf 35 Millionen Euro, denn für deren 40 war Chevalier Anfang August zu Paris St. Germain gewechselt. „Ich bin sehr glücklich und aufgeregt, hier zu sein. In der Türkei kennt und liebt jeder LOSC für das, was er in den letzten Jahren mit einigen Spielern aus unserer Nationalmannschaft erreicht hat“, sagt Özer über seinen Wechsel.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden