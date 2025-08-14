Der OSC Lille hat auf den Abschied von Lucas Chevalier (23) reagiert und einen neuen Schlussmann verpflichtet. Vom türkischen Erstligisten Eyüpspor kommt Berke Özer (25) zu den Doggen und unterschreibt einen bis 2028 datierten Vertrag. Die Ablöse liegt bei kolportierten fünf Millionen Euro.

Damit beläuft sich der Reingewinn auf 35 Millionen Euro, denn für deren 40 war Chevalier Anfang August zu Paris St. Germain gewechselt. „Ich bin sehr glücklich und aufgeregt, hier zu sein. In der Türkei kennt und liebt jeder LOSC für das, was er in den letzten Jahren mit einigen Spielern aus unserer Nationalmannschaft erreicht hat“, sagt Özer über seinen Wechsel.