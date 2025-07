Mondgehalt für Isak

Alexander Isak will Newcastle United noch in diesem Transferfenster verlassen – im Wetteifern um die Unterschrift des Angreifers befinden sich der FC Liverpool und Al Hilal. Der Wüstenklub lockt den Schweden nun mit einer Megaofferte. Wie der ‚Guardian‘ und die ‚Sun‘ übereinstimmend berichten, bieten die Saudis dem 25-Jährigen ein Mondgehalt von umgerechnet knapp 686.000 Euro pro Woche, das entspricht knapp 36 Millionen Euro per annum. An das Megagehalt sollen zudem noch lukrative Boni geknüpft sein.

So würde Isak laut der ‚Sun‘ für den Meistertitel einen Bonus von knapp 4,1 Millionen Euro, für den Sieg der asiatischen Champions League 4,3 Millionen Euro und als Toptorschütze der Saudi League knapp zwei Millionen Euro an zusätzlichen Boni einstreichen. Trotz der finanziellen Verlockungen bevorzugt der 52-fache Nationalspieler aber einen Wechsel an die Anfield Road. Zuletzt lehnte Isak eine Vertragsverlängerung bei Newcastle ab, das ihn mit 343.000 Euro pro Woche zum bestbezahlten Spieler der Klubgeschichte gemacht hätte. Die Zeichen stehen auf Abschied – offen ist nur noch, in welche Richtung.