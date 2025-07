Bayer erwägt Sarco-Leihe

Bayer Leverkusen will offenbar versuchen, Alejo Sarco andernorts zu mehr Spielpraxis zu verhelfen. Wie das argentinische ‚Mercado de Passes‘ berichtet, denkt die Werkself darüber nach, den Winterneuzugang in diesem Sommer zu verleihen. Der 19-jährige Argentinier präferiere allerdings einen Leiharbeitgeber in Europa.

Sarco hatte Anfang dieses Jahres seinen argentinischen Jugendklub Vélez Sarsfield verlassen und sich den Rheinländern angeschlossen. Ein Profieinsatz war dem Stürmer bislang aber nicht vergönnt, viermal kam er für die U19 in der A-Junioren-Bundesliga zum Einsatz. Den Saisonendspurt verpasste er aufgrund eines Muskelfaserrisses.