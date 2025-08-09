Menü Suche
Ablöse steht: Bayer holt Poku

Bayer Leverkusen hat einen Nachfolger für Jeremie Frimpong. In den Verhandlungen um Ernest Poku ist der Durchbruch gelungen.

von David Hamza - Quelle: Sky | kicker
Ernest Poku (l.) im Zweikampf @Maxppp

Bayer Leverkusen und AZ Alkmaar haben sich auf einen Transfer von Ernest Poku (21) verständigt. Laut ‚Sky‘ wird der Rechtsaußen in den kommenden Tagen den Medizincheck absolvieren und dann einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.

Nach Informationen des ‚kicker‘ beläuft sich die Ablöse ein Jahr vor Vertragsende auf rund zehn Millionen Euro. Der in Hamburg geborene Poku soll in Leverkusen helfen, den 40-Millionen-Abgang von Jeremie Frimpong (24/FC Liverpool) aufzufangen.

Poku ist 14-facher niederländischer U21-Nationalspieler, für seinen Jugendklub Alkmaar bestritt der temporeiche Rechtsfuß 78 Profispiele (sechs Tore, 13 Assists).

