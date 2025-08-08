Auch Hradecky verlässt Leverkusen

Für Lukas Hradecky steht im Herbst seiner Karriere ein neues Abenteuer an. Wie die AS Monaco offiziell bekanntgibt, wechselt der 35-Jährige ins Fürstentum. Bei den Monegassen unterschreibt der Finne einen Zweijahresvertrag.

Bayer Leverkusen wird für seinen langjährigen Stammkeeper im Gegenzug mit bis zu vier Millionen Euro entschädigt. In Monaco wird Hradecky die neue Nummer eins, beim Bundesligisten wäre ihm nach der Ankunft von Mark Flekken (32) nur die Rolle als Ersatzkeeper geblieben.

Geschäftsführer Sport Simon Rolfes sagt zum Abschied: „Trotz seines noch ein Jahr gültigen Vertrags haben wir Lukas Hradecky nach sehr freundschaftlichen Gesprächen die vorzeitige Freigabe erteilt. Es war sein Wunsch, nach einer tollen und intensiven Zeit bei Bayer 04 noch einmal als Nummer eins in der Champions League spielen zu können.“

Der Schlussmann war 2018 von Eintracht Frankfurt zu Bayer gewechselt. Seither absolvierte er 286 Spiele, zudem führte Hradecky die Werkself seit 2021 als Kapitän aufs Feld. Nach den Abgängen von Florian Wirtz (22/FC Liverpool), Granit Xhaka (32/AFC Sunderland), Jeremie Frimpong (24/FC Liverpool) und Jonathan Tah (29/FC Bayern) muss der deutsche Vizemeister einen weiteren schweren Verlust hinnehmen.