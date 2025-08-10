Verletzungs-Schock bei Chelsea: Alternative aus der Bundesliga?

Innenverteidiger Levi Colwill (22) erlitt im Trainingsauftakt des FC Chelsea eine Verletzung am Kreuzbrand, die ihn voraussichtlich für den Großteil der anstehenden Saison außer Gefecht setzt. An der Stamford Bridge sieht man sich nun, trotz des Transfers von Jorrel Hato (19), gezwungen, erneut auf dem Markt aktiv zu werden

Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, bewundert man bei Chelsea die Fähigkeiten von Piero Hincapié von Bayer Leverkusen. Die Blues wurden in den vergangenen Wochen auch immer wieder mit einem Transfer von Marc Guéhi (25/Crystal Palace) in Verbindung gebracht, doch hier scheint der FC Liverpool das Rennen zu machen. Der ‚Telegraph‘ berichtet, dass der Cheftrainer der Blues, Enzo Maresca, „auch nach anderen Lösungen sucht“.

Die Werkself musste in diesem Sommer bereits einige Abgänge verkraften und muss womöglich um einen weiteren Leistungsträger bangen. In der vergangenen Saison zählte Piero Hincapié zu dem gesetzten Stammpersonal und lief in fast allen seiner 45 Pflichtspiele über die gesamten 90 Minuten auf.

Kommt die Ausstiegsklausel zum Tragen?

Ob Chelsea beim Linksfuß tatsächlich ernst macht, bleibt abzuwarten. An die Werkself ist der Ecuadorianer vertraglich noch bis 2029 gebunden und verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro – entsprechend wären der Werkself im Fall der Fälle die Hände gebunden.