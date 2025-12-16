Menü Suche
Hasenhüttl-Comeback in der Bundesliga?

Seit seinem Aus beim VfL Wolfsburg ist Ralph Hasenhüttl ohne Anstellung. Kommt es nun zur Bundesliga-Rückkehr?

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Ralph Hasenhüttl an der Seitenlinie @Maxppp

Im Mai dieses Jahres musste Ralph Hasenhüttl seinen Posten beim VfL Wolfsburg räumen. Seitdem wartet der 58-Jährige auf eine neue Aufgabe. Zeitnah könnte es den Österreicher zurück in die Bundesliga führen.

Nach Informationen der ‚Bild‘ gehört Hasenhüttl zum engen Kandidatenkreis auf das Traineramt beim FC Augsburg. Die Fuggerstädter werden noch bis zur Winterpause von Manuel Baum gecoacht, der anschließend aber wieder in seine Rolle als Leiter Entwicklung und Fußball-Innovation zurückkehren wird.

Augsburg will laut der ‚Bild‘ spätestens bis Weihnachten einen neuen Übungsleiter finden, der dann nach der Pause pünktlich zum Trainingsauftakt starten soll. Der FCA suche einen Coach, der den von Sandro Wagner eingeschlagenen Spielstil weiterführen und „den Augsburger Weg fortsetzen“ soll. Hasenhüttl könnte dieses Profil durchaus erfüllen.

Passt Hasenhüttl zum FCA?
Bild wird erstellt

Matarazzo wohl vom Markt

Der ‚Bild‘ zufolge befindet sich mit Pellegrino Matarazzo ein weiterer ehemaliger Bundesliga-Trainer auf der Liste. Der 48-Jährige steht allerdings dem Vernehmen nach kurz vor einem Engagement beim spanischen Erstligisten Real Sociedad und stellt daher wohl keine Option mehr dar.

Bundesliga
Augsburg
Ralph Hasenhüttl
Pellegrino Matarazzo

Bundesliga Bundesliga
Augsburg Logo FC Augsburg
Ralph Hasenhüttl Ralph Hasenhüttl
Pellegrino Matarazzo Pellegrino Matarazzo
