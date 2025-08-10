Bayer-Flirt: Die Eckdaten bei Badé

Bei den Verhandlungen zwischen Bayer Leverkusen und Innenverteidiger Loïc Badé vom FC Sevilla sind mittlerweile die ersten Eckdaten durchgesickert. Laut Sky spricht die Werkself mit dem Franzosen derzeit über einen Fünfjahresvertrag. Der 25-Jährige ist mittlerweile ein konkretes Transferziel von Bayer. Badé sei demnach fest in der Abwehrdreierkette von Trainer Erik ten Hag eingeplant.

Bei der Ablöse müsste Leverkusen mit dem Angebot des AFC Bournemouth gleichziehen. Nach FT-Informationen haben die Cherries mit Sevilla einen Deal in Höhe von 30 Millionen Euro eingefädelt. Noch hofft Badé aber auf eine Offerte eines Klubs, der international spielt. Die Werkself hat also noch gute Karten, sollte die Ablöse keine Hürde darstellen. Sky zufolge spricht der Bundesligist mit den Andalusiern ebenfalls über eine Transfersumme von 25 bis 30 Millionen Euro.