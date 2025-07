Für 25 Millionen: Roma verpflichtet Wesley

Die AS Rom hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen neuen Rechtsverteidiger an Land gezogen. Wie der italienische Hauptstadtklub offiziell bekanntgibt, wechselt Wesley vom brasilianischen Klub Flamengo zu den Giallorossi. Dem Vernehmen nach überweist die Roma 25 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni in Höhe von fünf Millionen nach Rio.

Der 21-Jährige ist aktueller brasilianischer Nationalspieler und ist seit Januar 2023 in 130 Pflichtspielen für Flamengo aufgelaufen. Dabei steuerte der defensivstarke Rechtsfuß zehn Scorerpunkte bei. Als direkten Ersatz verpflichtete Flamengo im Vorgriff bereits Emerson Royal (26) vom AC Mailand.