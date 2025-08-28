Überraschendes Ziel für Vardy

Jamie Vardy hat noch nicht genug und befindet sich nach wie vor auf Vereinssuche. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, könnte diese bald von Erfolg gekrönt sein. Demnach steht der 38-Jährige vor einem Engagement beim Serie A-Aufsteiger US Cremonese. Die Verhandlungen zwischen dem aktuell vereinslosen Mittelstürmer und den Norditalienern sind bereits weit fortgeschritten, eine formelle Zusage des 26-fachen englischen Nationalspielers gibt es allerdings noch nicht.

Vardys Vertrag bei Leicester City war Ende Juni nach 13 Jahren im Klub ausgelaufen. Seitdem hat der Torjäger bereits eine Reihe von Angeboten von Vereinen in England und Europa erhalten. In der vergangenen Saison wies Vardy nach, dass er noch leistungsfähig ist. In 36 Pflichtspielen für die Foxes erzielte der ehemalige Nationalspieler zehn Treffer und bereitete vier weitere vor. In fortgeschrittenem Alter könnte nun die erste Auslandsstation auf den Angreifer warten. Dieser hat es laut dem Bezahlsender nicht eilig, seine Zukunft zu entscheiden, da er weiß, dass dieser nächste Schritt für ihn und seine Familie der richtige sein muss.