Problemzone: Werder holt neuen Rechtsverteidiger

Beim SV Werder Bremen fahnden die Verantwortlichen derzeit unter anderem nach einem neuen Rechtsverteidiger. Stammkraft Mitchell Weiser (31) wird nach seinem Kreuzbandriss noch einige Monate fehlen. Beim 0:0 im Testspiel gegen Parma Calcio kamen auf der rechten Abwehrseite Außenverteidiger Felix Agu (25) und Innenverteidiger Julián Malatini (24) hilfsweise zum Einsatz.

Während bei Agu, der eigentlich auf der linken Seite eingeplant ist, noch im Verlauf des Sommers ein Wechsel konkreter werden könnte, ist Malatini eher in der Zentrale gefragt. Es bedarf also noch einer Lösung für die Problemzone. Die könnte aus England an die Weser wechseln. Laut ‚Sky‘ befindet sich Isaac Schmidt im Anflug auf Werder.

Der 25-Jährige von Leeds United soll für eine Saison ausgeliehen werden. Mündlich ist sich Werder mit dem Schweizer Nationalspieler bereits über den Wechsel einig. ‚Sky‘ zufolge verhandeln die Klubs noch über Details. Beispielsweise, ob der Deal eine Kaufoption oder sogar Kaufpflicht beinhalten soll.

Wenig Spielpraxis, viel Flexibilität

Bei Leeds kam Schmidt in der vergangenen Spielzeit kaum zum Zug (251 Minuten). Der Rechtsfuß ist gelernter Flügelspieler, wurde im Laufe seiner Karriere zum Außenverteidiger umgeschult und kann darüber hinaus auf beiden Seiten eingesetzt werden. Werder könnte mit Schmidt also auf gleich mehreren Positionen für mehr Breite im Kader sorgen.