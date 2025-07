VfB verkündet Stiller-Diagnose

Angelo Stiller (24) hat sich in der gestrigen Trainingseinheit einen Außenband-Teilriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Das vermeldet der VfB Stuttgart am heutigen Donnerstag offiziell. Die Befürchtungen einer schlimmeren Blessur haben sich also nicht bestätigt.

Nun fällt der Mittelfeldstratege zwar einige Tage aus, werde aber nicht aus dem Trainingslager abreisen. Ob der deutsche Nationalspieler (vier Länderspiele) rechtzeitig zum Supercup-Finale gegen den FC Bayern am 16. August wieder fit wird, bleibt abzuwarten.