Bayern lehnte Millot ab

Enzo Millot (23) wurde dem FC Bayern in diesem Sommer allem Anschein nach aktiv von dessen Berater angeboten. Wie dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen ist, waren die Münchner aber nicht an einer Zusammenarbeit mit dem Kreativspieler interessiert, der den VfB Stuttgart für festgeschriebene 20 Millionen Euro hätte verlassen dürfen.

Stattdessen verschlägt es Millot nun nach Saudi-Arabien zu Al Ahli. Weil besagte Klausel nur für Klubs aus den Top5-Ligen gültig ist, dürfen sich die Schwaben auf rund 30 Millionen Euro Ablöse freuen. Derweil hat es der FCB auf einen anderen VfB-Angreifer abgesehen: Nick Woltemade (23).