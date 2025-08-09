Menü Suche
Kehrtwende perfekt: Al Ahli verpflichtet Millot

Trotz des Pokalerfolgs mit dem VfB Stuttgart sehnte sich Enzo Millot nach einer Luftveränderung in diesem Sommer. Nun erliegt er dem Ruf des Geldes.

von Georg Kreul
Enzo Millot im Pokalfinale @Maxppp

Aus dem Rennen um Enzo Millot geht Al Ahli als Sieger hervor. Nachdem es lange so aussah, als würde es den Mittelfeldspieler zu Atlético Madrid ziehen, gehen die Rojoblancos beim Linksfuß nun doch leer aus.

Wie die Saudis bekanntgeben, hat der 23-Jährige einen Vertrag in Dschiddah unterschrieben. Dem Vernehmen nach erhält der VfB Stuttgart rund 30 Millionen Euro für den Franzosen, da die Ausstiegsklausel, die bei 20 Millionen Euro lag, für saudische Vereine nicht galt.

النادي الأهلي السعودي
ميلوت اختارنا 💚👑
#ميلوت_أهلاوي
Anfangs hatte es bei Millot danach ausgesehen, dass es den Kreativspieler zum türkischen Meister Galatasaray zieht. In die fortgeschrittenen Gespräche grätschte dann jedoch Atlético rein, ehe Al Ahli den Deal doch noch kaperte. Beim Team von Trainer Matthias Jaissle soll Millot, der sich vom VfB mit 43 Scorerpunkten in 122 Spielen verabschiedet, künftig für spielerische Elemente sorgen.

