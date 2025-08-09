Kehrtwende perfekt: Al Ahli verpflichtet Millot

Aus dem Rennen um Enzo Millot geht Al Ahli als Sieger hervor. Nachdem es lange so aussah, als würde es den Mittelfeldspieler zu Atlético Madrid ziehen, gehen die Rojoblancos beim Linksfuß nun doch leer aus.

Wie die Saudis bekanntgeben, hat der 23-Jährige einen Vertrag in Dschiddah unterschrieben. Dem Vernehmen nach erhält der VfB Stuttgart rund 30 Millionen Euro für den Franzosen, da die Ausstiegsklausel, die bei 20 Millionen Euro lag, für saudische Vereine nicht galt.

Anfangs hatte es bei Millot danach ausgesehen, dass es den Kreativspieler zum türkischen Meister Galatasaray zieht. In die fortgeschrittenen Gespräche grätschte dann jedoch Atlético rein, ehe Al Ahli den Deal doch noch kaperte. Beim Team von Trainer Matthias Jaissle soll Millot, der sich vom VfB mit 43 Scorerpunkten in 122 Spielen verabschiedet, künftig für spielerische Elemente sorgen.