SGE: Sportdirektor Hardung verlängert
Timmo Hardung bleibt bei Eintracht Frankfurt als Sportdirektor an Bord. Wie die Adlerträger mitteilen, wurde das Arbeitspapier des 35-Jährigen vorzeitig bis 2028 verlängert. Hardung arbeitet seit 2021 bei der Eintracht, zunächst als Leiter der Lizenzspielerabteilung, seit 2023 als Sportdirektor unter Sportvorstand Markus Krösche.
Unser Sportdirektor hat seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt vorzeitig bis 2028 verlängert. Schön, dass Du bleibst, Timmo!
#SGE
Krösche sagt: „Seit Timmo Hardung zur Eintracht gekommen ist, knüpfen wir an unsere bereits zuvor erfolgreiche Zusammenarbeit an und haben hier gemeinsam viel erreicht. Er ist seit einigen Jahren Sportdirektor und dementsprechend natürlich ein wichtiger Teil, wenn es um unsere strategischen und sportlichen Ziele für die Zukunft geht. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mit Timmo langfristig verlängern konnten.“
